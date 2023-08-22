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03:36, 22 августа 2023Мир

Стало известно о планах Трампа явиться в тюрьму в Джорджии

CNN: Трамп планирует явиться в тюрьму в штате Джорджия на фоне обвинений
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kyle Mazza / Keystone Press Agency

Экс-президент США Дональд Трамп 24 августа планирует явиться в тюрьму в штате Джорджия на фоне предъявленных ему ранее обвинений о вмешательстве в выборы. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Бывший президент Дональд Трамп планирует сдаться в тюрьму и пройти процедуры в тюрьме округа Фултон в четверг», — сказано в публикации.

Как подчеркивается, этот день был выбран в рамках переговоров с офисом окружного прокурора.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп договорился, что его отпустят под залог после слушания в суде по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия. Как уточнили журналисты CNN, представители политика согласились выплатить залог в размере 200 тысяч долларов. Помимо этого, условием для выпуска Трампа на свободу является запрет на его контакты с кем-либо из сообвиняемых или свидетелей по делу.

Трамп обвинил действующее руководство страны в попытке посадить его в тюрьму пожизненно по сфабрикованным делам. По его мнению, нынешние власти США превращают государство в страну третьего мира.

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    Марина Совина
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