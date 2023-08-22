Стало известно о планах Трампа явиться в тюрьму в Джорджии
Экс-президент США Дональд Трамп 24 августа планирует явиться в тюрьму в штате Джорджия на фоне предъявленных ему ранее обвинений о вмешательстве в выборы. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
«Бывший президент Дональд Трамп планирует сдаться в тюрьму и пройти процедуры в тюрьме округа Фултон в четверг», — сказано в публикации.
Как подчеркивается, этот день был выбран в рамках переговоров с офисом окружного прокурора.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп договорился, что его отпустят под залог после слушания в суде по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия. Как уточнили журналисты CNN, представители политика согласились выплатить залог в размере 200 тысяч долларов. Помимо этого, условием для выпуска Трампа на свободу является запрет на его контакты с кем-либо из сообвиняемых или свидетелей по делу.
Трамп обвинил действующее руководство страны в попытке посадить его в тюрьму пожизненно по сфабрикованным делам. По его мнению, нынешние власти США превращают государство в страну третьего мира.