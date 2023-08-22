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14:49, 22 августа 2023Мир

Запад призвали не менять образ мышления стран БРИКС

Президент Финляндии Ниинисте призвал Запад не менять образ мышления стран БРИКС

Фото: Sergei Grits / AP

Президент Финляндии Саули Ниинисте призвал Запад не менять образ мышления стран БРИКС. С соответствующим заявлением он выступил в ежегодной выступлении перед главами дипломатических ведомств за рубежом, об этом стало известно РИА Новости.

«Мы должны словами и действиями показать, почему другие должны видеть некоторые вопросы по-другому. При этом мы не всегда должны стремиться изменить образ мышления других людей», — резюмировал президент.

Ниинисте отметил рост интереса к объединению, указав на его перспективность, но подчеркнул возможные расхождения стран Запада с БРИКС по ряду вопросов. Он подчеркнул, что многие страны хотели бы присоединиться к группе БРИКС, назвав объединение привлекательной силой по противодействию Западу.

Ранее президент Финляндии предложил площадку для переговоров России и Украины. По словам Ниинисте, если украинский конфликт закончится к 2025 году, то ОБСЕ может стать для России и Украины естественной площадкой для переговоров, а также обеспечить сохранение состояния мира и способствовать формированию нового прочного порядка безопасности.

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    Максим Габриелян
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