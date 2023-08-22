В России перед Днем знаний резко подорожали букеты

«Эвотор»: в России букеты к 1 сентября подорожали на 17 процентов

Цветы к 1 сентября в России резко подорожали — на 17 процентов по сравнению с прошлым годом. Об этом со ссылкой на материалы компании «Эвотор» пишет РИА Новости.

Эксперты проанализировали среднюю стоимость букета в российских регионах за период с 1 по 20 августа 2023 и 2022 годов, для анализа использовались данные специализированных цветочных магазинов и чеков смарт-терминалов «Эвотор». В этом году средняя стоимость букета составила 1526 рублей. Самые дорогие букеты приобретают жители Москвы, а самые дешевые — Перми. При этом в прошлом году дороже всего букет цветов ко Дню знаний обходился в Приморье, которое сместило с первого места столицу, лидера 2021 года, сообщили в компании.

В среднем москвичи в августе тратили на букет 2142 рубля, пермяки — почти в два раза меньше, 1105 рублей. В Ханты-Мансийском автономном округе средняя цена цветочной композиции для учителя составила 2077 рублей, в Санкт-Петербурге — 1684 рубля. Выше среднего по стране стоят букеты в Краснодарском крае (1952 рубля) и Иркутской области (1936 рублей), а в Воронежской и Челябинской областях цена оказалась заметно ниже — в среднем 1302 и 1274 рубля соответственно.

В 2022 году средняя стоимость букета для школьника составила 1219 рублей — тогда анализировались продажи за 31 августа и 1 сентября. При этом цветы дорожают из года в год — в 2021 букет стоит 1096 рублей, в 2022 году — 984 рубля. Таким образом, за три года цена букета ко Дню знаний выросла в 1,5 раза.

Ранее россиянам назвали самые подорожавшие продукты из потребительской корзины за два года. По данным системы сервисов для автоматизации бизнеса «Контур.Маркет», больше всего цены выросли на бананы — на 71 процент по сравнению с июлем 2021-го, а также соль и специи — на 64 и 54 процента соответственно. Среди лидеров снижения стоимости оказались чай и индейка, которые подешевели на 35 и 32 процента соответственно, а также морковь — цена на нее упала на 29 процентов.