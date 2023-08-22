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17:26, 22 августа 2023Мир

Франция открестилась от просьб к Алжиру по поводу операции в Нигере

Reuters: Франция опровергла просьбу к Алжиру содействовать операции в Нигере

Фото: Kwame Adzaho Amenortor / Anadolu Agency / Getty Images

Объединенный штаб обороны Франции опроверг сообщения о просьбе к Алжиру о содействии операции в Нигере и допуске в воздушное пространство. Об этом пишет Reuters.

«Штаб отрицает запрос на полеты над территорией Алжира», — сказал источник агентства во французской армии.

Ранее алжирская государственная радиостанция Radio Algérienne сообщила, что Алжир отказал Франции в предоставлении своего воздушного пространства для военной операции в Нигере. В итоге во Франции открестились от этих просьб.

С 2021 года действует запрет на доступ французских военных самолетов в алжирское воздушное пространство. Тогда власти Алжира раскритиковали заявление президента Франции Эммануэля Макрона о политическом режиме страны и обвинили его в неуважении к государственному суверенитету.

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    Александр Слабиев
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