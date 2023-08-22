Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:19, 22 августа 2023Мир

Алжир запретил французским самолетам атаковать Нигер

Алжир отказался предоставить небо Франции для операции в Нигере

Фото: Stefanos Kouratzis / Reuters

Алжир отказался предоставить воздушное пространство Франции для проведения возможной военной операции в Нигере. Об этом сообщает алжирская государственная радиостанция Radio Algérienne.

«Алжир выступает против любых иностранных военных действий в соседнем Нигере и придерживается принципов дипломатии для восстановления конституционного порядка», — сообщает государственное радио.

Запрет на предоставление Алжиром французским военным самолетам воздушного пространства действует с 2021 года. Тогда власти Алжира негативно отреагировали на слова президента Франции Эммануэля Макрона о политическом режиме страны и ее проводимой исторической политике, обвинив его в неуважении к государственному суверенитету.

Отношения Франции и Алжира по сей день остаются напряженными из-за исторического наследия. В период колониального правления Алжир формально являлся непосредственной территорией французского государства. Нежелание предоставлять африканской стране независимость переросло в кровопролитный конфликт в период правления Шарля де Голля. Несмотря на достижение независимости, Алжир до сих пор негативно относится к Франции, проваливая каждую попытку потепления в отношениях.

Что думаешь? Оцени!
    Максим Габриелян
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны заявило об уничтожении военного катера США с десантниками ВСУ

    Стилистка раскрыла удешевляющие внешний вид детали

    Роднина отказалась поддержать переименование стадиона имени Исинбаевой

    В Москве пройдет бесплатный концерт с известным дирижером

    Алжир запретил французским самолетам атаковать Нигер

    В Турции заявили о нерациональности зерновых коридоров без участия России

    По всей Украине объявили воздушную тревогу

    Организатора диггерской экскурсии в Москве задержали после допроса

    У летевшего в Москву самолета отказал двигатель при посадке

    Экономист спрогнозировал курс рубля к концу года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости