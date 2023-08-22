Алжир запретил французским самолетам атаковать Нигер

Алжир отказался предоставить небо Франции для операции в Нигере

Алжир отказался предоставить воздушное пространство Франции для проведения возможной военной операции в Нигере. Об этом сообщает алжирская государственная радиостанция Radio Algérienne.

«Алжир выступает против любых иностранных военных действий в соседнем Нигере и придерживается принципов дипломатии для восстановления конституционного порядка», — сообщает государственное радио.

Запрет на предоставление Алжиром французским военным самолетам воздушного пространства действует с 2021 года. Тогда власти Алжира негативно отреагировали на слова президента Франции Эммануэля Макрона о политическом режиме страны и ее проводимой исторической политике, обвинив его в неуважении к государственному суверенитету.

Отношения Франции и Алжира по сей день остаются напряженными из-за исторического наследия. В период колониального правления Алжир формально являлся непосредственной территорией французского государства. Нежелание предоставлять африканской стране независимость переросло в кровопролитный конфликт в период правления Шарля де Голля. Несмотря на достижение независимости, Алжир до сих пор негативно относится к Франции, проваливая каждую попытку потепления в отношениях.