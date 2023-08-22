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11:37, 22 августа 2023Силовые структуры

Пожизненный срок запросили главарю крупнейшей в России банды Джако

Прокурор запросил пожизненный срок главарю банды Гагиеву (Джако)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Южном окружном военном суде прошли прения сторон по уголовному делу Аслана Гагиева (Джако), главаря крупнейшей в России банды. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Прокурор запросил для криминального авторитета пожизненный срок за совершение особо тяжких преступлений.

Выступая в суде, Джако отвергал свою причастность к криминалу. По его словам, он отговаривал досудебщиков (участники ОПГ Джако, заключившие досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием — прим. «Ленты.ру») от дачи показаний против него.

2 августа Второй западный окружной военный суд приговорил 12 членов банды Джако к срокам от 12 лет до пожизненного наказания.

Аслан Гагиев в 2004 году создал одну из крупнейших в России банд, на счету которой как минимум 60 заказных преступлений. Джако был в международном розыске с февраля 2014 года. В январе 2015-го его задержали в Вене, а в 2018 году экстрадировали в Россию. Процесс над ним и еще 11 участниками банды идет уже пятый год. Среди подсудимых трое бывших полицейских.

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    Любовь Ширижик
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