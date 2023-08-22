Украинские войска обстреляли российский приграничный регион

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Поповка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Поповка Краснояружского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его данным, в результате атаки украинских войск никто не пострадал, однако в одном частном домовладении выбиты окна и посечены фасад и забор. Также повреждена линия газоснабжения. Гладков заверил, что оперативные и аварийные службы уже работают в районе обстрела.

Накануне средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник в Белгородском районе региона. По словам Гладкова, осколками были посечены три частных домовладения в селе Никольское. Населенный пункт расположен примерно в 15 километрах от центра Белгорода.

Еще один дрон ВСУ был уничтожен в тот же день в районе села Безлюдовка. По информации губернатора, пострадавших и разрушений нет.