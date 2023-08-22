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16:08, 22 августа 2023Россия

Украинские войска обстреляли российский приграничный регион

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Поповка

Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Поповка Краснояружского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его данным, в результате атаки украинских войск никто не пострадал, однако в одном частном домовладении выбиты окна и посечены фасад и забор. Также повреждена линия газоснабжения. Гладков заверил, что оперативные и аварийные службы уже работают в районе обстрела.

Накануне средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник в Белгородском районе региона. По словам Гладкова, осколками были посечены три частных домовладения в селе Никольское. Населенный пункт расположен примерно в 15 километрах от центра Белгорода.

Еще один дрон ВСУ был уничтожен в тот же день в районе села Безлюдовка. По информации губернатора, пострадавших и разрушений нет.

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    Константин Лысяков
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