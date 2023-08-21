Глава российского региона рассказал о сбитом беспилотнике самолетного типа

Губернатор Гладков: БПЛА самолетного типа сбит в Белгородской области

В Белгородской области средствами противовоздушной обороны (ПВО) был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Об этом заявил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Ранее 21 августа Минобороны России сообщило об уничтожении в небе над этим регионом двух украинских беспилотников.

Система ПВО сбила аппарат в Белгородском районе. Осколками были посечены три частных домовладения в селе Никольское, уточнил Гладков. Населенный пункт с таким названием расположен примерно в 15 километрах от центра Белгорода. Помимо этого, были повреждены два автомобиля. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев доложил президенту России Владимиру Путину о сбитых в Подмосковье беспилотниках. Аппараты были перехвачены на западе и северо-западе области.