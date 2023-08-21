Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:25, 21 августа 2023Россия

Глава российского региона рассказал о сбитом беспилотнике самолетного типа

Губернатор Гладков: БПЛА самолетного типа сбит в Белгородской области

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

В Белгородской области средствами противовоздушной обороны (ПВО) был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Об этом заявил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Ранее 21 августа Минобороны России сообщило об уничтожении в небе над этим регионом двух украинских беспилотников.

Система ПВО сбила аппарат в Белгородском районе. Осколками были посечены три частных домовладения в селе Никольское, уточнил Гладков. Населенный пункт с таким названием расположен примерно в 15 километрах от центра Белгорода. Помимо этого, были повреждены два автомобиля. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев доложил президенту России Владимиру Путину о сбитых в Подмосковье беспилотниках. Аппараты были перехвачены на западе и северо-западе области.

Что думаешь? Оцени!
    Алан Босиков
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о попытке атаки военного аэродрома в Калужской области

    Раскрыты визуально старящие женщин ошибки во внешнем виде

    В ЛНР осудили на 20 лет военного ВСУ за убийство мирного жителя

    В Южную Европу вернулась 40-градусная жара

    Глава российского региона рассказал о сбитом беспилотнике самолетного типа

    В Белгородской области сбили еще один беспилотник

    Россиян предупредили о скором росте цен на хлеб

    Российские дилеры собрались судиться с Renault за долю в «АвтоВАЗе»

    Дачникам подсказали способ избавиться от хмеля на участке

    Российский монастырь принял первого монаха из Киево-Печерской лавры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости