Украина захотела застраховать перевозящие зерно суда

Bloomberg: Украина начала переговоры по страхованию перевозящих зерно судов

Правительство Украины начало переговоры со страховых брокером Marsh по запуску новой программы страхования украинских гражданских судов, перевозящих зерно по Черному морю. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Программа может стартовать уже в начале сентября, хотя точная схема еще разрабатывается», — сказал руководитель отдела морских перевозок, грузов и логистики Marsh Маркус Бейкер.

Как указал источник Bloomberg в украинском правительстве, разработка соответствующей программы может занять несколько недель.

Ранее сообщалось, что правительство Украины выделило 20 миллиардов гривен (почти 547 миллионов долларов) на страхование судов, которые будут передвигаться по временным коридорам в Черном море.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев намерен продолжить отправлять суда с зерном по Черному морю, несмотря на выход России из зерновой сделки.