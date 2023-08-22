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09:08, 22 августа 2023Мир

Украина захотела застраховать перевозящие зерно суда

Bloomberg: Украина начала переговоры по страхованию перевозящих зерно судов

Фото: Yoruk Isik / Reuters

Правительство Украины начало переговоры со страховых брокером Marsh по запуску новой программы страхования украинских гражданских судов, перевозящих зерно по Черному морю. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Программа может стартовать уже в начале сентября, хотя точная схема еще разрабатывается», — сказал руководитель отдела морских перевозок, грузов и логистики Marsh Маркус Бейкер.

Как указал источник Bloomberg в украинском правительстве, разработка соответствующей программы может занять несколько недель.

Ранее сообщалось, что правительство Украины выделило 20 миллиардов гривен (почти 547 миллионов долларов) на страхование судов, которые будут передвигаться по временным коридорам в Черном море.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев намерен продолжить отправлять суда с зерном по Черному морю, несмотря на выход России из зерновой сделки.

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    Глеб Бажуткин
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