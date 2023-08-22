В Греции заявили об утечке информации о визите Зеленского

ieidiseis.gr: тайна визита Зеленского в Афины «утекла» в российские СМИ

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Афины был засекречен, однако несколько дней назад информация появилась в российских СМИ. Об этом сообщило греческое издание ieidiseis.gr.

Приезд Зеленского держался в тайне «якобы из соображений безопасности», говорится в статье. «Разница в том, что, оказывается, утечка "секрета" уже произошла. И при этом к тем единственным, кто якобы угрожает его безопасности, а именно к русским», — указывает издание.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис пригласил на неформальный ужин лидеров Западных Балкан и стран региона. Мероприятие также посетили председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского Совета Шарль Мишель.

Ранее прибытие Зеленского в Афины и его встреча с Мицотакисом подтвердились. Кроме того, Греция заявила о поддержке членства Украины в НАТО, соответствующую декларацию подписали украинский лидер и греческий премьер-министр в ходе переговоров.