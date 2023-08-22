Ивлеева посмеялась над своей внешностью на архивном фото

Телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева поделилась архивным фото и посмеялась над своей внешностью. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

32-летняя знаменитость опубликовала в сторис снимок (на момент написания новости пост был удален) 9-летней давности, который она использовала для своего резюме. На размещенном кадре инфлюэнсерша запечатлена в облегающем черном платье и с темными волосами.

«Здесь мне 23. Посмотрите, 23! Тетя, добрый вечер, вам что, сегодня 49?» — прокомментировала блогерша.

В апреле Анастасия Ивлеева показала на фото внешность и наряды 12-летней давности. Знаменитость поделилась снимками времен работы хостес в клубе Laque в Санкт-Петербурге. На них она предстала в том числе в облегающей фиолетовой блузке с бантом и рукавами-фонариками и узкой юбке с пуговицами.