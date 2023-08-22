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00:53, 22 августа 2023Мир

В США заявили о подготовке Киева к сокращению военной помощи и победе Трампа

Politico: на Украине готовятся к возможным серьезным изменениям в политике США
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Aaron Schwartz / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Киеве готовятся к возможным серьезным изменениям в политике США по военной помощи Украине из-за возрастающей вероятности победы Дональда Трампа на выборах американского главы 2024 года. Об этом сообщает газета Politico.

«С надвигающимся возвращением Трампа украинцы увеличивают собственную индустрию вооружений», — подчеркнули журналисты.

Обозреватели также указали на позицию экс-президента сокращать текущий объем военной поддержки Киеву. Также Трамп неоднократно говорил о желании скорее завершить конфликт.

«Другие республиканские кандидаты только повышают страхи украинцев», — также подчеркивается в статье.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп отказался участвовать в дебатах с другими республиканцами, претендующими на пост главы государства. Свое решение политик объяснил тем, что он значительно опережает своих конкурентов-сопартийцев.

Дебаты претендентов на пост президента на предстоящих выборах от республиканцев состоятся в среду, 23 августа.

При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал маловероятным возвращение Дональда Трампа на пост президента США. По его мнению, на предстоящих выборах главы Белого дома одержит победу действующий глава государства Джо Байден.

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    Марина Совина
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