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17:36, 22 августа 2023Мир

США начали военные учения возле российских территориальных вод

США, Япония и Канада начали военные учения возле Курильских островов

Фото: OS2 Chin Ng / Wikimedia

США, Япония и Канада начали учения Noble CHINOOK возле российских территориальных вод. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Силы самообороны Японии.

Как сообщает оборонное ведомство Японии, география военно-морских учений простирается восточнее Курильских островов до территории южнее острова Хонсю. Целью заявленных учений является боевое слаживание Военно-морских сил трех стран, включая уничтожение надводных учебных целей.

Со стороны США в учениях принимает участие эсминец типа Arli Berk, со стороны Японии — вертолетоносец Hyūga, со стороны Канады — два фрегата типа Halifax и судно снабжения MV Asterix.

Ранее Япония подняла в воздух истребители в ответ на полет российских самолетов. В Японском и Восточно-Китайском морях была замечена активность российских самолетов-разведчиков Ил-38. При этом самолеты были замечены через день после обнаружения активности российских и китайских военных кораблей в регионе.

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    Максим Габриелян
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