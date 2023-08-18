Япония подняла в воздух истребители в ответ на полет российских самолетов

Япония подняла в воздух истребители в ответ на полеты двух российских Ил-38

Япония подняла в воздух истребители в ответ на полеты двух российских самолетов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Минобороны азиатской страны.

По данным издания, в Японском и Восточно-Китайском морях была замечена активность российских самолетов-разведчиков Ил-38. При этом отмечается, что самолеты были замечены через день после обнаружения активности российских и китайских военных кораблей в регионе. Тогда они пересекали акваторию между южными японскими островами Окинава и Мияко.

25 мая дежурные истребители ВВС Японии были подняты по тревоге из-за обнаружения штатными радиолокационными станциями (РЛС) разведывательного самолета Ил-20 ВКС России над Японским морем.

Сообщается, что российский самолет Ил-20 совершал разведывательный полет над акваторией Охотского и Японского морей. Истребители перехватили Ил-20 недалеко от острова Садо, затем сопроводили его за буферную зону японского воздушного пространства.

