Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:25, 18 августа 2023Мир

Япония подняла в воздух истребители в ответ на полет российских самолетов

Япония подняла в воздух истребители в ответ на полеты двух российских Ил-38

Фото: Joint Staff Office of the Defense Ministry of Japan / HANDOUT / Reuters

Япония подняла в воздух истребители в ответ на полеты двух российских самолетов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Минобороны азиатской страны.

По данным издания, в Японском и Восточно-Китайском морях была замечена активность российских самолетов-разведчиков Ил-38. При этом отмечается, что самолеты были замечены через день после обнаружения активности российских и китайских военных кораблей в регионе. Тогда они пересекали акваторию между южными японскими островами Окинава и Мияко.

25 мая дежурные истребители ВВС Японии были подняты по тревоге из-за обнаружения штатными радиолокационными станциями (РЛС) разведывательного самолета Ил-20 ВКС России над Японским морем.

Сообщается, что российский самолет Ил-20 совершал разведывательный полет над акваторией Охотского и Японского морей. Истребители перехватили Ил-20 недалеко от острова Садо, затем сопроводили его за буферную зону японского воздушного пространства.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    В РПЦ начали проверку из-за освящения памятника Сталину

    Российская «Астарта» превзошла по точности американский Barrett

    Звезда «Очень странных дел» отказалась от соцсетей ради психического здоровья

    Назван вернувшийся в моду тренд из 2000-х годов

    Правительство Канады разыграет сценарии возвращения Трампа

    Стало известно о многомиллионном наследстве Ирины Мирошниченко

    В Белоруссии обвинили Украину в провоцировании глобальной катастрофы в Европе

    Американские наемники рассказали об ужасных боях с Российской армией

    Ценам на Jameson предрекли снижение после закрытия представительства в России

    Глыба льда упала с неба на газон и оставила вмятину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости