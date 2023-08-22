ANSA: суд отклонил апелляцию «Ювентуса» по делу о лишении титула чемпиона-2006

Государственный совет Италии отклонил апелляцию «Ювентуса» по делу о лишении титула чемпиона страны 2006 года, поданную в Федерацию футбола страны (FIGC), Олимпийский комитет Италии (CONI) и в миланский «Интер». Об этом сообщает ANSA.

Решение суда является окончательным. В связи с этим «Ювентус» не сможет подавать апелляции по этому делу.

В 2006 году «Ювентус» обвинили в участии в договорных матчах, после чего клуб отправили в серию B. Команду лишили титула чемпиона страны в пользу «Интера», однако туринцы неоднократно пытались обжаловать это решение.

В ноябре 2022 года президент клуба Андреа Аньелли и большая часть руководства «Ювентуса» ушли в отставку. Тогда же их обвинили в завышении трансферной стоимости игроков, в занижении данных о расходах на сотрудников и сокрытии истинного размера зарплат футболистов.