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16:03, 22 августа 2023Интернет и СМИ

В Минсельхозе опровергли информацию о росте цен на хлеб

В Минсельхозе опровергли информацию о росте цен на хлеб на 10 процентов

Фото: Unsplash

В Минсельхозе опровергли информацию о росте цен на хлеб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство.

Издание Baza со ссылкой на источники среди производителей из разных регионов сообщало, что хлеб в России подорожает на 10 процентов из-за выхода из зерновой сделки, обвала рубля и санкций.

В Минсельхозе опровергли информацию о существенном росте цен на хлеб. «Минсельхоз России ожидает, что динамика цен на хлеб в этом году не превысит уровень общей инфляции», — отметили в министерстве.

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В ведомстве также обратили внимание на то, что стоимость хлеба из пшеничной и ржано-пшеничной муки за последний год практически не изменилась ни в оптовом, ни в розничном сегментах. При этом, как подчеркнули в министерстве, цены на муку у производителей примерно на 15 процентов ниже, чем годом ранее.

Как сообщили в Минсельхозе, текущее повышение цен на зерно не повлияет на себестоимость хлеба. В министерстве пояснили, что основная доля производственных затрат приходится на электроэнергию, логистику и компоненты оборудования.

Информация о том, что хлеб подорожает на 10 процентов, широко распространилась в СМИ. Кроме того, сообщение о подорожании хлеба растиражировали в соцсетях. Позже СМИ опровергли информацию о росте цен на хлеб.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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    Олег Давыдов
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