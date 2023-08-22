Экономист назвал три правила накопления сбережений

Экономист Беляев посоветовал россиянам откладывать 10 процентов дохода

Откладывать деньги необходимо в любом случае. При этом считается, что минимальная подушка безопасности должна составлять один-два оклада, рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В беседе с «Лентой.ру» он назвал три правила, которые могут помочь накопить сбережения.

Ранее опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что у каждого четвертого россиянина отсутствуют сбережения.

Три правила

«Первое железное правило — вы должны для себя решить, что вы откладывать будете. Второе — откладывать надо не в ущерб текущему потреблению. Считается, что совершенно безболезненно для любого дохода (если это не прожиточный минимум) можно откладывать 10 процентов. Третье — эти деньги, 10 процентов от дохода, вы должны откладывать в первоочередном порядке, когда получили зарплату», — поделился экономист.

Если у вас на это силы воли нет, то некоторые банки оказывают такую услугу в автоматическом режиме Михаил Беляев экономист

Куда вкладывать сбережения

Самым простым способом сбережения средств Беляев назвал использование банковского вклада. Он отметил, что данный инструмент фактически является безрисковым и не требует особых усилий. Также, по словам аналитика, банки сейчас предлагают неплохие процентные ставки, а сбережения россиян в размере до 1,4 миллиона рублей остаются застрахованными в случае отзыва лицензии организации. «Если у вас больше средств, можете открыть счета в двух или трех банках», — добавил он.

В качестве финансового инструмента можно использовать и индивидуальный инвестиционный счет, который открывается у брокера или в банке, сказал экономист. Если положить на него первые 400 рублей, то каждый год с них можно получать доход в размере 13 процентов, то есть 52 тысяч рублей.

Если вас не устраивают проценты по банковским вкладам, вы можете использовать другие инструменты, но надо отдавать себе отчет в том, что чем выше доход — тем выше риски Михаил Беляев экономист

Говоря о вложениях в валюту, эксперт подчеркнул, что этот рынок сегодня очень турбулентный. Заработать на этом инструменте сегодня нельзя, но спасти деньги от инфляции можно, полагает он. При этом стоит иметь в виду, что это вложения на более-менее длительный период, как минимум, измеряемый месяцами.

На долгий срок также можно вложить деньги в операции, связанные с золотом. При этом покупать физическое золото в слитках или монетах аналитик считает нецелесообразным, так как в таком случае возникают вопросы хранения, которые тянут за собой дополнительные расходы. Альтернативным вариантом являются металлические счета в банке, обратил внимание специалист. Он предупредил, что в долгосрочной перспективе цены на золото растут. Но если вы приобрели золото на подъеме цены, и средства понадобились вам уже через полгода-год, вы можете потерять.

Можно заработать и на фондовом рынке, но это требует знаний и ежедневной кропотливой работы. Есть еще валютный рынок Forex — он тоже высокорискованный и требует высоких знаний. Тем, кто не обладает такого рода знаниями, лучше от таких операций воздержаться Михаил Беляев экономист

Беляев также категорически не рекомендовал прибегать к вложению средств в финансовые пирамиды и криптовалюты. «Инструменты, в которые достаточно назойливо вам в интернете советуют вложиться, чтобы получать большие деньги — наверняка, обман и мошенничество. Не стоит связываться и с криптовалютой, потому что она подвержена большим колебаниям, и самое главное, что ее легко купить, но, когда надо продать — это уже дело непростое, можно прогадать», — подытожил экономист.

Ранее Беляев сообщил, что лучше всего закупать доллары в целях инвестирования или формирования сбережений сейчас, когда рубль несколько укрепился по отношению к американской валюте и не успел вернуться к ослаблению.

Опрос Фонда «Общественное мнение» показал, что большинство россиян (61 процент) считают наиболее выгодным хранение денежных сбережений в рублях, предпочтение зарубежным валютам отдали лишь 15 процентов граждан. При этом китайская валюта опередила по популярности евро и доллар.