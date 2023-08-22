Момент уничтожения беспилотника в Подмосковье попал на видео

Shot опубликовал кадры момента уничтожения беспилотника в Красногорске

Момент уничтожения украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в подмосковном Красногорске попал на видео, его публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах слышен характерный звук летящего дрона, затем раздается яркая вспышка и слышен взрыв, а затем видно столб дыма. По данным канала, беспилотник был поражен в районе здания правительства Московской области.

В ночь на вторник, 22 августа, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух сбитых силами ПВО ударных беспилотниках в районе Красногорска и Часцов.

Позже Минобороны России сообщило о пресечении попытки Киева осуществить террористические атаки беспилотниками в двух Брянской и Московской областях. В результате пресеченных террористических атак пострадавших нет.

