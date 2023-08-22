В Пентагоне перечислили условия для согласия на передачу F-16 Украине

Пентагон: Украина должна выполнить условия, чтобы США передали F-16 Киеву

В Пентагоне заявили, что Киеву нужно соответствовать ряду строгих критериев до того, как США дадут согласие на передачу Киеву истребителей F-16. Об этом заявили в военном ведомстве.

«Чтобы трансфер третьей стороне был выполнен, должны быть соблюдены определенные критерии, включая обучение английскому языку и другие вещи, например логистика на земле», — уточнила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

В ведомстве подтвердили готовность участвовать в обучении украинских пилотов, если европейские страны не смогут подготовить необходимое Киеву число летчиков. В Пентагоне рассказали, что украинским пилотам нужно хорошо изучить английский язык, прежде чем они смогут летать на F-16. Эксперты признали, что на это уйдет определенное время.

Ранее телеканал NBC News сообщил, что Киев оказался в замешательстве после того, как Запад отложил поставки истребителей F-16 на Украину. Как отметили журналисты, еще не решено, какое оружие для оснащения американских истребителей Запад решит поставлять Киеву. Все это говорит о готовности эскадрилий F-16 к бою не раньше чем следующим летом.