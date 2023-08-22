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08:35, 22 августа 2023Мир

Лавров прибыл в ЮАР на саммит БРИКС

Глава МИД России Лавров прибыл в ЮАР для участия в саммите БРИКС
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Natalia Kolesnikova / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в город Йоханнесбург в ЮАР, где примет участие в саммите БРИКС. Об этом сообщает ТАСС.

Самолет министра, как и во время январского визита в Преторию, приземлился на базе ВВС ЮАР Ватерклоф.

ЮАР пригласила поучаствовать во встречах в рамках саммита БРИКС более 60 стран. По данным южноафриканского МИД, президент ЮАР Сирил Рамафоса пригласил лидеров 67 стран и 20 представителей организаций принять участие в мероприятиях на предстоящем саммите БРИКС.

Президент России Владимир Путин не поедет на саммит, где ему грозит арест по ордеру Международного уголовного суда (МУС), и примет участие дистанционно.

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    Марина Совина
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