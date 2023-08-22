Российские медики и учителя захотели улучшить условия труда

«Авито Работа»: четверть россиян не меняли место работы больше десяти лет

Более четверти россиян (26 процентов) трудятся на одном рабочем месте более десяти лет. Таковы результаты опроса сервиса «Авито Работа» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Еще 12 процентов респондентов работают в одной компании от 7 до 10 лет, 13 процентов — от 5 до 7 лет. 17 процентов россиян провели в одной компании 3-4 года, 19 процентов работают на одном месте до трех лет, а меняли место работы в последний год 14 процентов граждан. Самые «преданные» российские сотрудники живут в Казани (43 процента), Новосибирске (41 процент), Омске и Челябинске (по 40 процентов), а среди различных сфер реже всего меняют работу в образовании и науке (53 процента), медицине (45 процентов), бухгалтерии (44 процента) и промышленности (42 процента).

Результаты исследования также показали, что 81 процент россиян устраивает их текущее место работы. При этом о желании небольших изменений рассказали 46 процентов опрошенных. Больше других специальностей улучшить условия труда захотели медики и учителя — среди работников образования и медицины об этом заявили по 49 процентов респондентов. Среди городов о желании изменений чаще всего говорили жители Нижнего Новгорода (56 процентов), Екатеринбурга и Новосибирска (по 55 процентов).

Сменить место работы хотели бы только 11 процентов участников опроса, еще 8 процентов уже находятся в поиске. Среди факторов, которые удерживают россиян на текущем месте работы, на первом месте оказались удобный формат и график и работы, так ответили 61 процент граждан. Также часто упоминались стабильность компании и приятный коллектив (42 процента) и удобное расположение компании (37 процентов), при этом об уровне заработной платы сказали только 35 процентов респондентов.

В опросе аналитиков «Авито Работы» приняли участие 10 тысяч работающих россиян.

Ранее агентство A2:Research сообщило, что большинство российских учителей и преподавателей (71 процент) не захотели возвращаться на работу в новом учебном году из-за недовольства нынешними условиями труда. При этом 27 процентов респондентов выразили готовность перейти в онлайн-школы ради фокусировки на преподавании, так как в них отсутствуют типичные проблемы госучреждений.