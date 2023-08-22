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12:51, 22 августа 2023Экономика

Большинство российских учителей заявили о недовольстве условиями труда

A2:Research: 71% российских учителей не захотели возвращаться на работу осенью

Фото: РИА Новости

Большинство российских учителей и преподавателей (71 процент) не захотели возвращаться на работу в новом учебном году из-за недовольства нынешними условиями труда. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на результаты исследования аналитиков агентства A2:Research.

Опрос проводился среди 1286 репетиторов и учителей в возрасте от 18 лет из различных регионов России. В исследовании также приняли участие представители различных образовательных платформ.

По данным исследователей, все больше преподавателей стали интересоваться работой в онлайн-школах, так как в них отсутствуют типичные проблемы госучреждений. Так, 27 процентов респондентов выразили готовность перейти в онлайн-формат ради фокусировки на преподавании.

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Среди основных плюсов подобных сервисов преподаватели также назвали возможность организовать процесс обучения в сжатые сроки (77 процентов), единую систему для работы (67 процентов) и автоматизацию рутинных процессов, включая проверку домашних заданий и получение обратной связи от учеников (65 процентов). Другими важными преимуществами стали постоянный приток учеников (63 процента) и прозрачная система оплаты труда (56 процентов).

В середине июня депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме подготовили законопроект о повышении зарплаты учителям, работающим на полной ставке, до 2,5 минимального размера оплаты труда (МРОТ). Первый зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева сочла эту инициативу «замечательной», но отметила, что реализовать ее будет можно только при должном уровне госфинансирования. По итогам 2022 года средняя зарплата учителя в России составила чуть более 30 тысяч рублей.

Анатолий Акулов
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