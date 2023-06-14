В России предложили поднять зарплаты учителям

Замглавы ЛДПР в Госдуме Нилов предложил повысить зарплаты учителям до 2,5 МРОТ

Российским учителям необходимо поднять зарплаты до 2,5 минимального размера оплаты труда (МРОТ), заявил замглавы ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

Повысить оклад предлагается учителям, работающим на полной ставке, вне зависимости от региона. Фракция подготовила соответствующий законопроект к внесению в Госдуму.

Нилов отметил, что после одобрения инициативы «зарплата педагогов не должна быть уменьшена». В случае принятия законопроекта мера вступит в силу с 1 января 2024 года.

По итогам 2022 года средняя зарплата учителя в России составила 30 181 рубль. В феврале «Ведомости» писали, что 76 процентов учителей в стране получают оклад ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), в то время как спрос на данную профессию резко растет.

По мнению жителей столицы, учителя должны зарабатывать в среднем 119,4 тысячи рублей каждый месяц.