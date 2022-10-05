Россияне назвали справедливую зарплату учителей

«Работа.ру»: по мнению москвичей, учителя должны зарабатывать в среднем 119,4 тыс. руб.

По мнению жителей Москвы, учителя должны зарабатывать в среднем 119,4 тысячи рублей каждый месяц. Об этом говорится в исследовании «Работы.ру» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

В Санкт-Петербурге назвали справедливую зарплату для этой профессии в 95,2 тысячи рублей, в Красноярске — 90,9 тысячи рублей, а в Ростове-на-Дону — 70,1 тысячи рублей. В Екатеринбурге, по мнению местных жителей, учителя должны получать 69 тысяч рублей ежемесячно.

Около 90 процентов опрошенных считают профессию учителя сложной. Труднее всего, по мнению респондентов, учителям дается поиск общего языка со школьниками — это отметили 66 процентов. Еще 53 процента уверены, что преподавателям сложно заинтересовать детей в предмете, а 44 процента указали на трудности в поддержании дисциплины в классах.

Средняя зарплата учителя в России за 2022 год составила 30 181 рубль. В феврале также сообщалось, что 76 процентов учителей в стране получают оклад ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).