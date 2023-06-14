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14:39, 14 июня 2023Россия

В Госдуме высказались об идее повысить зарплату учителям

Депутат Госдумы Цунаева назвала замечательной идею повысить зарплату учителям до 2,5 МРОТ

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Первый зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева назвала замечательной идею повысить зарплаты учителям, однако указала на то, что она может воплотиться в жизнь только при определенном условии. Об инициативе депутат высказалась в беседе с «Лентой.ру».

Ранее фракция ЛДПР подготовила законопроект о повышении зарплаты учителям до 2,5 минимального размера оплаты труда (МРОТ). Повысить оклад предлагается учителям, работающим на полной ставке, вне зависимости от региона.

Безусловно, мы за то, чтобы жизнь наших граждан становилась лучше, особенно учителей. Это замечательная история. Я сама работаю учителем и знаю, какая нагрузка на педагога, какая ответственность

Елена Цунаевадепутат Госдумы

В то же время парламентарий отметила, что по итогам расчетов последнее слово останется за Минфином и правительством. «Как бы мы ни хотели улучшить жизнь наших граждан, если решение не будет подкреплено финансовыми возможностями государства, то, к сожалению, это останется декларацией. Принимать законопроект, касающийся дополнительных трат, не имея на это возможностей — это безответственно», — пояснила она.

По итогам 2022 года средняя зарплата учителя в России составила 30 181 рубль. В феврале «Ведомости» писали, что 76 процентов учителей в стране получают оклад ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), в то время как спрос на данную профессию резко растет.

По мнению жителей столицы, учителя должны зарабатывать в среднем 119,4 тысячи рублей в месяц.

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    Екатерина Смирная
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