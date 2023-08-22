Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:36, 22 августа 2023Россия

Стала известна судьба разгуливавшего по российскому городу медведя

Власти Костромы: гулявший по городу медведь выпущен в естественную среду

Фото: Unsplash

Разгуливавшего по Костроме медведя вывезли за пределы города и выпустили в естественную среду обитания 21 августа. О судьбе животного «Ленте.ру» сообщили в Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды региона.

Медведь бродил по городу целый день и пытался напасть на двух молодых людей во дворе жилого дома. После прибытия специалистов животное испугалось и залезло на дерево. Впоследствии его усыпили дротиками и спустили вниз. Местные жители обеспокоились судьбой зверя, увидев опубликованные МЧС кадры: на видео медведь упал с высоты дерева.

В Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области рассказали, что выпуск медведя осуществлялся в сопровождении МЧС и МВД, которые обеспечивали безопасность граждан в городе. О состоянии животного там призвали не волноваться.

«Вспомните мультик про Винни-Пуха, его пчелы покусали — он упал. Вы считаете, что он не падает с высоты, не прыгает в естественной среде обитания, в лесу? Вообще, это нормальное состояние животного, он к этому приспособлен», — добавили в ведомстве.

Ранее в американском городе Тринидад, штат Колорадо, медведь ворвался в дом к 82-летней женщине и поранил ее. По оценкам специалистов, напавший на женщину медведь был детенышем или годовалым медвежонком.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Смирная
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны заявило об уничтожении военного катера США с десантниками ВСУ

    Стилистка раскрыла удешевляющие внешний вид детали

    Роднина отказалась поддержать переименование стадиона имени Исинбаевой

    В Москве пройдет бесплатный концерт с известным дирижером

    Алжир запретил французским самолетам атаковать Нигер

    В Турции заявили о нерациональности зерновых коридоров без участия России

    По всей Украине объявили воздушную тревогу

    Организатора диггерской экскурсии в Москве задержали после допроса

    У летевшего в Москву самолета отказал двигатель при посадке

    Экономист спрогнозировал курс рубля к концу года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости