Стала известна судьба разгуливавшего по российскому городу медведя

Власти Костромы: гулявший по городу медведь выпущен в естественную среду

Разгуливавшего по Костроме медведя вывезли за пределы города и выпустили в естественную среду обитания 21 августа. О судьбе животного «Ленте.ру» сообщили в Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды региона.

Медведь бродил по городу целый день и пытался напасть на двух молодых людей во дворе жилого дома. После прибытия специалистов животное испугалось и залезло на дерево. Впоследствии его усыпили дротиками и спустили вниз. Местные жители обеспокоились судьбой зверя, увидев опубликованные МЧС кадры: на видео медведь упал с высоты дерева.

В Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области рассказали, что выпуск медведя осуществлялся в сопровождении МЧС и МВД, которые обеспечивали безопасность граждан в городе. О состоянии животного там призвали не волноваться.

«Вспомните мультик про Винни-Пуха, его пчелы покусали — он упал. Вы считаете, что он не падает с высоты, не прыгает в естественной среде обитания, в лесу? Вообще, это нормальное состояние животного, он к этому приспособлен», — добавили в ведомстве.

Ранее в американском городе Тринидад, штат Колорадо, медведь ворвался в дом к 82-летней женщине и поранил ее. По оценкам специалистов, напавший на женщину медведь был детенышем или годовалым медвежонком.

