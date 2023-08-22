Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Рязань
2:1
Завершен
Космос
Фонбет Кубок России|1/128 финала
Торпедо Миасс
0:0
2-й тайм
live
Амкар-Пермь
Фонбет Кубок России|1/128 финала
Челябинск
0:0
1-й тайм
live
Иртыш
Фонбет Кубок России|1/128 финала
Сахалинец
0:0
1-й тайм
live
Леон Сатурн
Фонбет Кубок России|1/128 финала
Астрахань
Сегодня
17:00 (Мск)
Ротор
Фонбет Кубок России|1/128 финала
Текстильщик
Сегодня
19:00 (Мск)
Амкал
Фонбет Кубок России|1/128 финала
15:50, 22 августа 2023Спорт

Стало известно о желании Миранчука вернуться в «Торино»

Николо Скира сообщил, что Алексей Миранчук хочет вернуться в «Торино»

Фото: Fabio Ferrari / Globallookpress.com

Стало известно о желании российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука вернуться в «Торино». Об этом сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

В туринском клубе футболист провел в аренде сезон-2022/2023. По информации инсайдера, Миранчук не входит в планы главного тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини на сезон-2023/2024, поэтому хочет снова играть за «Торино».

Миранчук пополнил состав «Торино» 11 августа 2022 года. Туринский клуб взял полузащитника в аренду из «Аталанты» с правом выкупа, однако в итоге не приобрел игрока.

К «Аталанте» Миранчук присоединился в сентябре 2020-го, заключив контракт на четыре года. 27-летний полузащитник также известен по выступлениям за «Локомотив» и сборную России.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Стрельцов
    Обсудить
    Последние новости

    Цены на газ в Европе резко выросли

    Стали известны подробности о главе организовавшей диггерскую экскурсию фирмы

    Китай назвал ошибочным решением сброс зараженной воды с АЭС «Фукусима»

    77-летний пенсионер провел шесть часов среди питонов-людоедов и чудом выжил

    Бородина ответила на критику новой прически в сети

    Концерт Ани Лорак в Москве потребовали отменить из-за подозрений в поддержке ВСУ

    Виновнику смертельного отравления арбузом из «Магнита» вынесли приговор

    Украина национализировала активы Министерства обороны Белоруссии

    Уничтожение американского военного катера с военными ВСУ попало на видео

    Самый дорогой iPhone 15 выйдет с задержкой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости