Стало известно о желании Миранчука вернуться в «Торино»

Николо Скира сообщил, что Алексей Миранчук хочет вернуться в «Торино»

Стало известно о желании российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука вернуться в «Торино». Об этом сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

В туринском клубе футболист провел в аренде сезон-2022/2023. По информации инсайдера, Миранчук не входит в планы главного тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини на сезон-2023/2024, поэтому хочет снова играть за «Торино».

Миранчук пополнил состав «Торино» 11 августа 2022 года. Туринский клуб взял полузащитника в аренду из «Аталанты» с правом выкупа, однако в итоге не приобрел игрока.

К «Аталанте» Миранчук присоединился в сентябре 2020-го, заключив контракт на четыре года. 27-летний полузащитник также известен по выступлениям за «Локомотив» и сборную России.