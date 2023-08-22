Момент взрыва БПЛА в Красногорске описали фразой «срезонировала вся улица»

Очевидец описал момент взрыва БПЛА под Москвой фразой «срезонировала вся улица»

Очевидец описал момент взрыва беспилотного летательного аппарата (БПЛА) под Москвой фразой «срезонировала вся улица». Его и другие комментарии граждан записали на видео журналисты РБК.

Мужчина пояснил, что услышал громкий звук ночью, когда вышел на балкон покурить. «Увидел, как разлетаются какие-то обломки огненные. Сразу срезонировала вся улица, у всех автомобилей срезонировали сигнализации. Первая реакция: побежал в дом посмотреть на детей», — отметил житель Красногорска.

Он подчеркнул, что после вместе с младшим сыном спустился вниз. По его словам, к месту происшествия уже прибывали представители подмосковных экстренных служб. По мнению жителя Красногорска, грамотно сработали средства противовоздушной обороны (ПВО).

Другой очевидец поделился, что власти быстро среагировали на случившееся. Он отметил, что при падении беспилотника никто не пострадал, но оказались повреждены некоторые автомобили.

22 августа мэр Москвы Сергей Собянин доложил о двух сбитых силами противовоздушной обороны (ПВО) ударных беспилотниках в районе Красногорска и Часцов.

В Минобороны России впоследствии рассказали о пресечении попытки Киева осуществить террористические атаки беспилотниками в Брянской и Московской областях. В результате пресеченных террористических атак никто не пострадал, подчеркнули в ведомстве.