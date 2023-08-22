69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
13:28, 22 августа 202369-я параллель

Российский город окрестили новой столицей

В Мончегорске заметили баннер с текстом «Мончегорск — столица России»

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Российский город окрестили новой столицей. Об этом сообщает «Подъем».

Издание опубликовало снимок обнаруженного в Мончегорске Мурманской области баннер с текстом «Мончегорск — столица России».

При этом в администрации Мончегорска отметили, что баннер имеет исключительно художественную ценность и не говорит о претензиях города на звание столицы России — плакат использовался для съемок одноименной короткометражки и вскоре будет заменен.

«У нас проходил детский поэтический фестиваль "Табуретка" 12 августа. Они снимали в рамках этого фестиваля короткометражный фильм, который назывался "Мончегорск — столица России". Фестиваль проходит с 2016 года», — сообщили изданию в городской администрации.

Ранее сообщалось, что арктический город Мончегорск стал одним из лидеров по привлечению туристов в Мурманской области.

Что думаешь? Оцени!
    Марк Леонов
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны заявило об уничтожении военного катера США с десантниками ВСУ

    Стилистка раскрыла удешевляющие внешний вид детали

    Роднина отказалась поддержать переименование стадиона имени Исинбаевой

    В Москве пройдет бесплатный концерт с известным дирижером

    Алжир запретил французским самолетам атаковать Нигер

    В Турции заявили о нерациональности зерновых коридоров без участия России

    По всей Украине объявили воздушную тревогу

    Организатора диггерской экскурсии в Москве задержали после допроса

    У летевшего в Москву самолета отказал двигатель при посадке

    Экономист спрогнозировал курс рубля к концу года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости