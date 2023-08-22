В Мончегорске заметили баннер с текстом «Мончегорск — столица России»

Российский город окрестили новой столицей. Об этом сообщает «Подъем».

Издание опубликовало снимок обнаруженного в Мончегорске Мурманской области баннер с текстом «Мончегорск — столица России».

При этом в администрации Мончегорска отметили, что баннер имеет исключительно художественную ценность и не говорит о претензиях города на звание столицы России — плакат использовался для съемок одноименной короткометражки и вскоре будет заменен.

«У нас проходил детский поэтический фестиваль "Табуретка" 12 августа. Они снимали в рамках этого фестиваля короткометражный фильм, который назывался "Мончегорск — столица России". Фестиваль проходит с 2016 года», — сообщили изданию в городской администрации.

Ранее сообщалось, что арктический город Мончегорск стал одним из лидеров по привлечению туристов в Мурманской области.