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14:13, 22 августа 2023Наука и техника

Обнаружено влияние глобального потепления на горные леса

Global Change Biology: потепление изменило высотную поясность

Фото: Daniel Walker / Wikimedia

Ученые Южного университета науки и технологии в Китае обнаружили, что в результате глобального потепления повышаются линии высотной поясности. Это выражается в увеличении высоты, на которой могут расти деревья в горах. Результаты исследования опубликованы в журнале Global Change Biology.

Специалисты использовали дистанционное зондирование, чтобы нанести на карту самые высокие точки участков лесного покрова в горах. Они обнаружили, что в период с 2000 по 2010 год 70 процентов горных лесных поясов переместились выше. В среднем пояса перемещались вверх на 1,2 метра в год, но наибольший сдвиг был в тропических регионах со средним увеличением высоты на 3,1 метра в год — и во всех регионах скорость подъема увеличивалась.

Всего исследователи отследили почти миллион километров лесного горного пояса в 243 горных районах по всему миру. Было обнаружено, что высота поясов все еще увеличивается, что свидетельствует о том, что горная поясность чувствительна к изменениям климата.

Восходящее движение линии деревьев сокращает площадь тундры, что ставит альпийские виды под угрозу исчезновения и может повлиять на водоснабжение районов, которые зависят от нее.

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    Александр Еникеев
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