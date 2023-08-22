Сообщения о подготовке к новой волне мобилизации в России опровергли

В Адыгее опровергли сообщения об «особом режиме» в республике с 24 сентября

Опубликованные рядом проукраинских и оппозиционных Telegram-каналов сообщения о том, что 24 сентября в России начнется новая волна мобилизации, подготовка к ней ведется, оказались недостоверными.

Авторы постов ссылались на скриншоты с сайта правительства Адыгеи, где было выложено якобы обращение главы Республики Мурата Кумпилова о том, что в регионе вводится «особое положение», и мужчинам призывного возраста запрещено покидать пределы региона без разрешения из военкомата. В документе также указывалось, что с 24 сентября будет усилен контроль на въездах и выездах из Адыгеи. Telegram-канал Ateo Breaking уточнил, что позднее сообщение было удалено.

Документ является подделкой, запрет на выезд для мужчин в регионе не вводился. Правительство Адыгеи официально опровергло это информацию. «Это фейк. Призываем жителей Адыгеи доверять только проверенным данным из официальных источников информации», — говорится в сообщении властей. Издание «Советская Адыгея» уточняет, что сайт парламента был взломан, специалисты выясняют обстоятельства.

Российские власти и ранее опровергали фейки о подготовке новой волны мобилизации. «Никакой новой мобилизацией и не пахнет», — говорил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Так он прокомментировал законопроект об уголовном наказании для уклонистов. В июне президент России Владимир Путин заявил об отсутствии необходимости в дополнительной мобилизации в стране. Глава государства указывал, что в ряды Российской армии привлекли более 150 тысяч контрактников, что вполне закрывает потребности спецоперации.

Информация о новой волне мобилизации в России не получила распространения в СМИ. При этом многие издания выпустили материалы с опровержением данных о введении особого положения в Адыгее — RG.RU, Ura.ru, «Коммерсантъ», «АиФ», ТАСС.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»