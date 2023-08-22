Жена Канье Уэста прогулялась по улице в колготках вместо одежды

Австралийский дизайнер Бьянка Цензори, которую подозревают в браке с рэпером Канье Уэстом, появилась на публике в откровенном наряде и привлекла внимание папарацци. Снимки публикует Daily Mail.

28-летняя предполагаемая жена музыканта прошлась по улицам Италии в колготках вместо одежды. На размещенных кадрах видно, что знаменитость надела топ и легинсы из капрона, а от нижнего белья она отказалась. При этом обнаженную грудь модельер прикрыла сумкой черного цвета. В то же время в качестве обуви она выбрала белые туфли на каблуках.

В мае Канье Уэст надел на прогулку с новой женой Бьянкой Цензори наряд, из-за которого стал объектом шуток в сети. Отмечается, что папарацци сняли 45-летнего исполнителя с 27-летней возлюбленной на улицах Лос-Анджелеса. Музыкант предпочел выйти в свет в футболке Sharp Umbro футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», черных лосинах и ботинках-«носках».