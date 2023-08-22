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07:30, 22 августа 2023Ценности

В сети возмутились внешностью блогерши с небритым телом

Кадр: @CANDACE.CYNTHIA / TikTok

Художница Кэндис Синтия из Канады показала небритое тело на камеру и возмутила подписчиков в сети внешним видом. Соответствующая публикация появились в ее TikTok, который насчитывает 93,4 тысячи подписчиков.

В опубликованном ролике блогерша с никнеймом candace.cynthia запечатлела себя в длинном розовом платье на широких бретелях. При этом она приподняла руки вверх, демонстрируя густую растительность в области подмышек. Кроме того, она также показала ноги с длинными темными волосами на коже.

«Вы когда-нибудь видели великолепную, уверенную в себе женщину с такими ногами, как у меня? Если вы в таком виде чувствуете себя некомфортно, то я это связываю с капитализмом и патриархатом», — заявила она.

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Пользователи сети оценили внешность девушки в комментариях под постом. «Удалите это видео, пожалуйста», «Не бреясь и не дела восковую эпиляцию, вы только губите свою красоту», «Брейтесь хотя бы раз в месяц», — написали они.

В апреле блогерша Бека Мартинес отказалась от бритья ног на четыре года и поделилась опытом. Инфлюэнсерша рассказала, что в детстве окружающие насмехались над ней из-за обильной растительности на теле. Впоследствии из-за подобных издевательств ей пришлось проходить лечение от тревожного расстройства у психотерапевта.

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    Екатерина Ештокина
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