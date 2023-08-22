Мужчина за год похудел на 25 килограммов и раскрыл секрет успеха

Daily Mirror: житель Великобритании сбросил 25 килограммов за 12 месяцев

Житель Великобритании за 12 месяцев сбросил 25 килограммов благодаря помощи профессионального культуриста. Секрет его успеха раскрыло издание Daily Mirror.

28-летний Джо Перкс начал набирать вес в период пандемии COVID-19: ему пришлось прекратить занятия в спортзале. Во время карантина британец увлекся фастфудом и обильными завтраками. К этому времени он совсем перестал заниматься спортом.

Вскоре Джо решил взять себя в руки и обратился за помощью к профессиональному культуристу Гаю Хардингу. Хардинг помог ему восстановить мотивацию. Перкс скорректировал рацион и начал выполнять специализированные тренировки, что помогло ему накачать мускулы. Он рассказал, что ему даже не пришлось отказываться от любимого десерта, он просто стал более рационально выбирать еду. В результате за год Перкс похудел более чем на 25 килограммов и стал весить 89 килограммов. Он заявил, что теперь снова в отличной форме, и это улучшило его ментальное здоровье.

Перкс добавил, что ему пришлось обновить гардероб, так как прежняя одежда стала ему слишком велика.

Ранее сообщалось, что жительница австралийского штата Виктория похудела вдвое благодаря диете 1:1 и изменила свою жизнь. Женщина начала чередовать дни воздержания от калорийной и вредной пищи с днями, в которые можно есть все, что захочется.

