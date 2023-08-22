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10:24, 22 августа 2023Россия

На территории российского региона вспыхнул мощный лесной пожар

В Ростовской области площадь лесного пожара выросла с 20 до 190 гектаров

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Площадь лесного пожара на территории Орловского района Ростовской области за ночь выросла с 20 до 190 гектаров. Об этом во вторник, 22 августа, со ссылкой на представителя Минприроды российского региона сообщает РИА Новости.

Пожар в Зимовниковском лесничестве начался вечером 21 августа.

К тушению привлечены свыше 160 человек и более 50 единиц техники. Задействованы силы лесного хозяйства, МЧС России, ДПЧС, муниципалитета.

В мае ряд регионов страны охватили лесные пожары. В Свердловской, Курганской, Тюменской областях в результате распространения огня в 25 населенных пунктах оказались повреждены более 6000 строений, в том числе 802 жилых дома.

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    Евгения Куликова
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