Терапевт назвала эффективные способы расслабить позвоночник

Терапевт Тимощенко: расслабить позвоночник помогут плавание и йога

Статические нагрузки помогут расслабить позвоночник, рассказала терапевт Анастасия Тимощенко. Эффективные способы снять нагрузку с позвоночника она назвала в беседе с NEWS.ru.

Лицам с недостаточной физподготовкой, а также с соответствующими заболеваниями или лишним весом, отметила она, лучше отказаться от растяжения позвоночника на турнике. Им и не только, уточнила она, расслабить позвоночник помогут плавание и йога. «Занимайтесь йогой, растягивая и расслабляя позвоночник статическими нагрузкам, плавайте как на спине, так и на животе разными стилями — оно прекрасно расслабляет напряженные мышцы и укрепляет мышечный каркас, выполняйте специальные упражнения — "кошечка", "поза эмбриона", положение лежа на спине с приподнятыми ногами», — перечислила Тимощенко.

При выраженном болевом синдроме при остеохондрозе, добавила она, рекомендуется чередовать плавание на спине и на животе, а при грыже с целью снижения нагрузки и растяжения мышц полезно плавание на спине.

Ранее реабилитолог Владимир Бондаренко предупредил, что мигрень может возникнуть из-за проблем с опорно-двигательным аппаратом, в частности — с позвоночником. Боли при повороте и наклоне головы, по его словам, могут указывать на защемление, спазм артерии, проходящей через костную ткань позвоночника.