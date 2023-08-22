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21:52, 22 августа 2023Мир

Во Франции связали конфликт на Украине с концом эпохи доллара

Экс-разведчик Франции Плас связал конфликт на Украине с концом эпохи доллара

Фото: Pixabay

Бывший капитан французской военной разведки Пьер Плас связал конфликт на Украине с концом «эпохи доллара», что является «красной линией» для США, поскольку означает потерю их влияния в мире. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы постоянно слышим о каких-то "красных линиях" в этом конфликте, когда речь идет о поставках оружия. На данный момент мы достигли "дедлайна". Это саммит БРИКС», — отметил экс-разведчик.

По мнению Пласа, саммит будет посвящен дедолларизации, и там происходит настоящая борьба — экономическая. Он напомнил, что на мероприятии будет обсуждаться создание новой торговой валюты, не привязанной к доллару, а Соединенные Штаты, в свою очередь, движутся от кризиса к кризису и теряют свое влияние.

Бывший разведчик подчеркнул, что это и есть настоящие причины конфликта на Украине и основные «красные линии».

Ранее посол по особым поручениям МИД, су-шерпа России в БРИКС Павел Князев рассказал, что страны БРИКС хорошо осознают отсутствие смысла каких-либо обсуждений урегулирования кризиса на Украине без участия в них Москвы.

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    Марина Совина
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