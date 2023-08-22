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12:01, 22 августа 2023Наука и техника

Раскрыты сроки выхода PlayStation 6

Сроки выпуска PlayStation 6 обнаружили в судебных документах Sony

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Компания Sony может выпустить игровую приставку следующего поколения уже в 2027 году. Об этом сообщает издание GAMINGbible.

Журналисты портала изучили документы, которые были раскрыты в рамках судебного разбирательства между Sony и Microsoft, касающегося приобретения американской корпорации Activision Blizzard. В обнаруженных материалах представители Sony указали релизное окно PlayStation 6.

В 22-страничном документе юристы Sony Interactive Entertainment (SIE) отметили, что из-за покупки Microsoft Activision Blizzard геймеры PlayStation могут потерять доступ к Call of Duty и прочим играм студии. В материале говорится, что это случится «к тому времени, когда SIE запустит следующее поколение своей консоли PlayStation». Точные сроки выхода приставки не указаны, но ранее в тексте юристы отметили, что эксклюзивы Microsoft могут перестать выходить на платформе PS в 2027-2028 годах.

Авторы GAMINGbible заявили, что документе четко названы сроки выпуска PlayStation 6. «Не нужно быть гением, чтобы понять, что следующая PlayStation выйдет в 2027-2028 годах», — подытожили они.

PlayStation 5 появилась в продаже в ноябре 2020 года. В свою очередь, PlayStation 4 была запущена на рынок в ноябре 2013 года.

В марте авторитетный инсайдер Том Хендерсон заявил, что Sony выпустит консоль PlayStation 6 в 2028 году. Также автор отметил, что релиз PlayStation 5 Pro состоится в конце 2024 года.

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    Андрей Ставицкий
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