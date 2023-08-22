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17:24, 22 августа 2023Моя страна

В Казани реконструируют речной вокзал

В Казани планируют реконструировать речной вокзал

Фото: TY-214 / Wikimedia

В Казани планируют благоустроить территорию речпорта, а также реконструировать речной вокзал. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что часть территории передадут новой компании «Флот Республики Татарстан». «Флот Республики Татарстан обязательно будет иметь свою причальную стенку в казанском порту, будем наводить порядок и в здании речного вокзала», — заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан Фарит Ханифов.

Министр добавил, что строительные работы в речном порту Казани планируется начать в ближайшие несколько лет.

Ранее сообщалось, что в центре Челябинска, по обеим сторонам улицы Свободы, появились новые пешеходные зоны. В ходе работ там установили качели с подсветкой, скамейки, велопарковки и велостанции, стрелочный указатель и малые архитектурные формы.

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    Алиса Удовик
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