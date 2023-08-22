Установлены причастные к организации экскурсии по коллекторам в Москве

СК объявил в розыск причастных к организации экскурсии по коллекторам в Москве

Следователи провели обыски у людей, которые продавали незаконные экскурсии по коллекторам в Москве, несколько человек объявлены в розыск. Также установлена причастность трех человек к организации. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного ГСК СК.

С одним из причастных проводятся следственные действия, следствие намерено ходатайствовать о заключении его под стражу.

Ранее СК подтвердил гибель четырех человек в результате подземной экскурсии по коллекторам в Москве. Судьба остальных диггеров неизвестна, их ищут сотрудники экстренных служб.

В день, когда группа диггеров спустилась в подземные сооружения, в Москве был сильный ливень: выпало более половины месячной нормы осадков. Дождь подтопил некоторые станции метро и торговые центры. Предположительно, организаторы экскурсии не учли прогноз погоды и проигнорировали предупреждения экстренных служб. По факту случившегося завели уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.