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01:08, 22 августа 2023Силовые структуры

Четыре человека погибли после экскурсии по подземным коллекторам в Москве

СК подтвердил гибель 4 человек на экскурсии по подземным коллекторам в Москве

Архивное фото. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Четыре человека, в том числе несовершеннолетняя, погибли в результате подземной экскурсии по коллекторам в Москве. Информацию подтвердили в пресс-службе столичного Следкома, уточнив, что судьба остальных диггеров неизвестна, их ищут сотрудники экстренных служб.

Сотрудники следственных органов смогли установить личности восьми участников экскурсии, однако их могло быть больше. По данным издания, были обнаружены шесть тел.

«В настоящее время следователи установили трех лиц, причастных к организации и проведению данной экскурсии, с одним из которых в настоящее время проводятся следственные действия в подразделении ведомства», — добавили с пресс-службе СК, отметив, что будут ходатайствовать о заключении его под стражу.

В квартирах пропавшего гида Константина Филиппова и вероятного организатора прогулок по коллекторам Никиты Дубаса, которого ранее задержали, проходят обыски, пишет издание Baza.

В день, когда группа диггеров спустилась в подземные сооружения, в Москве был сильный ливень: выпало более половины месячной нормы осадков. Дождь подтопил некоторые станции метро и торговые центры. Предположительно, организаторы экскурсии не учли прогноз погоды и проигнорировали предупреждения экстренных служб. По факту случившегося завели уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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    Александра Синицына
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