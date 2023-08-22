В России захотели обязать поднимать флаг перед каждым спортивным состязанием

Депутаты внесли в ГД законопроект о поднятии флага перед соревнованиями в России

Депутаты Леонид Слуцкий и Дмитрий Свищев выступили с инициативой ввести обязательную церемонию с поднятием государственного флага перед каждыми спортивными соревнованиями в России. Как уточняет «Матч ТВ», соответствующий законопроект парламентарии внесли в Госдуму.

Комментируя данную инициативу, Свищев обратил внимание на тот факт, что сейчас законодательство не регулирует упомянутую процедуру, из-за чего организаторы спортивных мероприятий вольны выбирать, хотят ли они проводить данную церемонию.

«Почему-то нет закона о том, что нужно демонстрировать российский флаг. Здесь, дома, нас никто не ограничивает. Ограничивают наши же какие-то регламенты», — отметил он, подчеркнув, что подобные регламенты нужно убирать.

Ранее политолог назвал флаг России символом борьбы народов за справедливость.