Путин признал сложности с достижением технологического суверенитета России

Путин заявил о сложностях в достижении технологического суверенитета России

Власти России понимают, в каких отраслях экономики наблюдается отставание в достижении технологического суверенитета. Реализация этой цели является сложной, но выполнимой задачей, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по национальным проектам, его слова приводит ТАСС.

Глава страны напомнил, что власти запустили ряд программ, включая льготный режим промышленных кластеров, промышленную ипотеку и кластерную инвестиционную платформу, чтобы Россия достигла технологического суверенитета как можно скорее. Путин также попросил чиновников отчитаться о выполнении плана по инвестированию в проекты по выпуску приоритетной продукции в обрабатывающей промышленности на общую сумму не менее двух триллионов рублей.

В начале февраля Путин уже призывал российских ученых в сжатые сроки обеспечить достижение технологического суверенитета страны. Тогда в качестве критически важных отраслей он назвал микроэлектронику, IT-промышленность, транспорт и создание лекарств. Собственные разработки также необходимы в медицине, экологии, энергетике, сельском хозяйстве, промышленности и в области безопасности.

В конце мая Путин назвал достижение технологического суверенитета страны ключевым элементом политической независимости. По этой причине выполнение этой задачи является для российских властей «одним из самых важных моментов на сегодняшний день».