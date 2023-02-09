Путин призвал обеспечить технологический суверенитет России
Российским ученым за короткий срок необходимо обеспечить технологический суверенитет страны, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет ТАСС.
По словам главы государства, в ближайшем будущем России предстоит создать критически важные разработки. На новый уровень необходимо вывести разработки в микроэлектронике, IT-промышленности, транспорте, в создании лекарств и новых материалов, в других важнейших для страны направлениях.
Все нужно делать на опережение, интенсивно заниматься созданием собственных, уникальных, глобальных конкурентных решений в медицине, экологии, энергетике, сельском хозяйстве, промышленности, в области безопасности, разумеется. И здесь требуется действовать нелинейно
Есть все возможности
По мнению российского президента, Россия имеет все возможности и фундамент для исследований. Путин призвал ученых работать на опережение.
Задачи перед вами стоят огромные. За короткий срок России предстоит создать или вывести на новый уровень собственные критически важные технологии
О финансировании
По словам российского лидера, страна не будет сокращать финансирование исследований. При этом он призвал работников научной сферы быть очень аккуратными в расходовании бюджетных средств. Он призвал их привлекать средства и из других источников.
О целях
По мнению Путина, необходимо пересмотреть подходы к единой государственной программе в области технологического развития.
Нужно максимально сконцентрировать наши кадровые, финансовые, инфраструктурные ресурсы на четко очерченном наборе приоритетов. В этой связи считаю необходимым внести соответствующие изменения в основополагающий документ — стратегию научно-технологического развития
По мнению Путина, распылять силы, средства и ресурсы в технологической сфере не стоит. Он посоветовал фокусироваться на достижении национальных целей развития и не позволять себе риска критической зависимости от зарубежных институтов. По его мнению, нужно внимательно относиться к выбору научно-технологических приоритетов.
Он рекомендовал сконцентрироваться на тех областях, которые позволят обеспечить работу здравоохранения, жилищно-коммунального комплекса, энергетики, ключевых отраслей промышленности, сферы безопасности, обеспечить территориальную целостность страны.
О подмене задач
Политик считает, что в научно-технологической сфере часто происходит подмена задач. По его словам, часто усилия направляются на контроль процессов текущей деятельности вместо того, чтобы показывать практические, конечные результаты.
О сотрудничестве
Путин заявил, что Россия не будет прятаться и замыкаться в области науки, но публикации в иностранных научных журналах не могут быть главным критерием для исследований.
Настоящие исследования — глубокие, важные для мировой науки — конечно пробьют себе дорогу куда угодно. В том числе и в эту литературу, это совершенно очевидная вещь
Также он поддержал идею создания единой базы данных об исследованиях Арктики. В День российской науки Путин вручил молодым ученым премии президента за инновации.
В августе 2022 года Путин призвал добиться технологического суверенитета в области судостроения. По его словам, действия Запада продемонстрировали, что России необходимо развивать собственные технологии в этой сфере