Путин призвал обеспечить технологический суверенитет России

Путин призвал ученых за короткий период обеспечить технологический суверенитет России

Российским ученым за короткий срок необходимо обеспечить технологический суверенитет страны, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет ТАСС.

По словам главы государства, в ближайшем будущем России предстоит создать критически важные разработки. На новый уровень необходимо вывести разработки в микроэлектронике, IT-промышленности, транспорте, в создании лекарств и новых материалов, в других важнейших для страны направлениях.

Все нужно делать на опережение, интенсивно заниматься созданием собственных, уникальных, глобальных конкурентных решений в медицине, экологии, энергетике, сельском хозяйстве, промышленности, в области безопасности, разумеется. И здесь требуется действовать нелинейно Владимир Путин президент РФ

Есть все возможности

По мнению российского президента, Россия имеет все возможности и фундамент для исследований. Путин призвал ученых работать на опережение.

Задачи перед вами стоят огромные. За короткий срок России предстоит создать или вывести на новый уровень собственные критически важные технологии Владимир Путин президент РФ

О финансировании

По словам российского лидера, страна не будет сокращать финансирование исследований. При этом он призвал работников научной сферы быть очень аккуратными в расходовании бюджетных средств. Он призвал их привлекать средства и из других источников.

О целях

По мнению Путина, необходимо пересмотреть подходы к единой государственной программе в области технологического развития.

Нужно максимально сконцентрировать наши кадровые, финансовые, инфраструктурные ресурсы на четко очерченном наборе приоритетов. В этой связи считаю необходимым внести соответствующие изменения в основополагающий документ — стратегию научно-технологического развития Владимир Путин президент РФ

По мнению Путина, распылять силы, средства и ресурсы в технологической сфере не стоит. Он посоветовал фокусироваться на достижении национальных целей развития и не позволять себе риска критической зависимости от зарубежных институтов. По его мнению, нужно внимательно относиться к выбору научно-технологических приоритетов.

Он рекомендовал сконцентрироваться на тех областях, которые позволят обеспечить работу здравоохранения, жилищно-коммунального комплекса, энергетики, ключевых отраслей промышленности, сферы безопасности, обеспечить территориальную целостность страны.

О подмене задач

Политик считает, что в научно-технологической сфере часто происходит подмена задач. По его словам, часто усилия направляются на контроль процессов текущей деятельности вместо того, чтобы показывать практические, конечные результаты.

О сотрудничестве

Путин заявил, что Россия не будет прятаться и замыкаться в области науки, но публикации в иностранных научных журналах не могут быть главным критерием для исследований.

Настоящие исследования — глубокие, важные для мировой науки — конечно пробьют себе дорогу куда угодно. В том числе и в эту литературу, это совершенно очевидная вещь Владимир Путин президент РФ

Также он поддержал идею создания единой базы данных об исследованиях Арктики. В День российской науки Путин вручил молодым ученым премии президента за инновации.

В августе 2022 года Путин призвал добиться технологического суверенитета в области судостроения. По его словам, действия Запада продемонстрировали, что России необходимо развивать собственные технологии в этой сфере