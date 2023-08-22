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07:54, 22 августа 2023Бывший СССР

Украинский режиссер раскрыл желаемый для США сценарий конфликта

Режиссер Лопатенок: США нужна затяжная война на Украине для максимизации доходов

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

США нужен затяжной конфликт на Украине для максимизации доходов. Желаемый для США сценарий развития событий раскрыл украинский режиссер Игорь Лопатенок в интервью YouTube-каналу Golos Eu.

«Америке не нужна победоносная война в Украине, потому что это будет победоносная война либо одной, либо другой стороны, что приведет к эскалации конфликта», — заявил Лопатенок.

Он пояснил, что «управляемый и долгосрочный конфликт», аналогичный войне в Афганистане, позволяет США максимизировать доход от производства и продажи вооружений.

По его словам, для производителей оружия главным источником денег является печатный станок американского правительства. «Поэтому бессмысленно продавать оружие кому-то на сторону, нужно продавать оружие американскому правительству. Главное, чтобы его на складах постоянно не хватало. Вот этим и занят господин Зеленский. Он обеспечивает менеджмент "счастливости" ВПК США», — заключил Лопатенок.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США, НАТО и Европейский союз накачивают Киев оружием ради спасения своего геополитического проекта по сдерживанию России. Это все больше разжигает конфликт, провоцируя бесконтрольное распространение оружия по всему миру.

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    Марина Совина
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