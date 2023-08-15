Запад обвинили в игнорировании опасности передачи Украине оружия

Лавров заявил, что Запад игнорирует сигналы об опасности передачи Украине оружия

Запад пренебрегает опасностью передачи оружия Украине, с таким обвинением выступил глава МИД России Сергей Лавров. Его слова приводит РИА Новости.

«Все наши отрезвляющие сигналы игнорируются либо грубейшим образом искажаются в пропагандистских целях», — заявил он.

По его словам, США, НАТО и Европейский союз накачивают Киев оружием ради спасения своего геополитического проекта по сдерживанию России. Это все больше разжигает конфликт, провоцируя бесконтрольное распространение оружия по всему миру.

Ранее Украину обвинили в использовании военной помощи против мирных жителей. В частности, речь идет о продукции ВПК США, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.