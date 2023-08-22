Названа снижающая либидо распространенная привычка

Сексолог Сигел: соцсети снижают способность получать удовольствие от секса

Чрезмерное пристрастие к соцсетям разрушает сексуальную жизнь и снижает либидо. Об этом клинический сексолог Лоуренс Сигел рассказала изданию HuffPost.

Сигел отметила, что эта распространенная привычка вредит интимной жизни по нескольким причинам. По ее словам, у любителей цифровых коммуникаций остается меньше времени на создание прочных эмоциональных связей. Кроме того, такие люди постепенно теряют ощущение собственного тела, что негативно влияет на их способность получать физическое удовольствие от секса.

Еще одной причиной снижения либидо Сигел назвала привычку сравнивать романтических избранников с нереалистичными и ложными изображениями людей в социальных сетях. «В конце концов это снижает влечение к партнеру», — сказала сексолог.

Специалистка указала и на другие причины снижения либидо. По ее мнению, люди, которые ведут малоподвижный образ жизни, чаще страдают от плохого настроения, низкой самооценки и негативного восприятия партнера. Кроме того, разрушительными для полового влечения могут быть зацикленность на работе, частое употребление спиртного и прием некоторых лекарств.

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