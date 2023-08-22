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19:01, 22 августа 2023Мир

США отказались считать БРИКС геополитическим соперником

Белый дом заявил, что не считает БРИКС геополитическим соперником для США

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Вашингтон не считает, что БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) становится геополитическим соперником для США. Об этом сообщил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, его слова передает ТАСС.

«Мы не рассматриваем БРИКС как то, что может развиться в некоего геополитического соперника Соединенных Штатов или во что-то в этом роде. Это весьма разнообразная группа стран в ее нынешнем виде», — ответил он на вопрос, обеспокоен ли Белый дом тем, что объединение «может угрожать США в экономическом, геополитическом плане».

С 22 по 24 августа в Йоханнесбурге пройдет саммит БРИКС. Тема нынешней встречи — «БРИКС и Африка: партнерство во имя взаимно ускоренного роста, устойчивого развития и инклюзивной многосторонности». Помимо лидеров стран-участников объединения в саммите БРИКС примут участие более 30 стран. Россию на саммите представит министр иностранных дел Сергей Лавров, который уже прилетел в ЮАР.

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