Стало известно о состоянии укушенной змеей в Подмосковье годовалой девочки

Укушенная змеей в Подмосковье годовалая девочка в удовлетворительном состоянии

Укушенный змеей в Подмосковье ребенок продолжает находиться под наблюдением врачей, его состояние оценивается как удовлетворительное. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минздрава Московской области во вторник, 22 августа, сообщает РИА Новости.

О том, что годовалую девочку экстренно доставили в больницу после того, как ее укусила рептилия, стало известно 21 августа. Инцидент произошел в Одинцовском городском округе.

Предположительно, ребенка укусила гадюка, когда тот играл в траве. Сразу после укуса состояние девочки ухудшилось: дыхание стало затрудненным, а кожа в месте укуса покраснела.

Похожий случай произошел 18 августа в Санкт-Петербурге. Четырехлетняя девочка была госпитализирована в отделение реанимации после укуса змеи. Ее состояние оценили как тяжелое.