Украинские военные атаковали с дрона спиртобазу в Курской области

Shot: ВСУ атаковали с дрона спиртобазу в Глушковском районе Курской области

Вооруженные силу Украины (ВСУ) атаковали с дрона спиртобазу в Глушковском районе Курской области. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным издания, военные сбросили взрывное устройство на территории ООО «КурскПродукт».

В результате происшествия никто из мирных жителей не пострадал, разрушений также удалось избежать.

Власти приграничного российского региона ситуацию пока никак не комментировали.

20 августа губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об атаке украинского дрона на здание городского вокзала. Тогда он отметил, что в результате происшествия были повреждены крыша и платформа на вокзале Курска.

В момент атаки в здании находились 50 пассажиров — все они было оперативно эвакуированы, подчеркнул глава региона.

Очевидцы также поделились, что слышали громкий взрыв, после чего обломки дрона упали на здание вокзала в Курске.