Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:48, 22 августа 2023Россия

Украинские военные атаковали с дрона спиртобазу в Курской области

Shot: ВСУ атаковали с дрона спиртобазу в Глушковском районе Курской области
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Вооруженные силу Украины (ВСУ) атаковали с дрона спиртобазу в Глушковском районе Курской области. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным издания, военные сбросили взрывное устройство на территории ООО «КурскПродукт».

В результате происшествия никто из мирных жителей не пострадал, разрушений также удалось избежать.

Власти приграничного российского региона ситуацию пока никак не комментировали.

20 августа губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об атаке украинского дрона на здание городского вокзала. Тогда он отметил, что в результате происшествия были повреждены крыша и платформа на вокзале Курска.

В момент атаки в здании находились 50 пассажиров — все они было оперативно эвакуированы, подчеркнул глава региона.

Очевидцы также поделились, что слышали громкий взрыв, после чего обломки дрона упали на здание вокзала в Курске.

Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости

    Китай заинтересовался покупкой крупнейших месторождений серебра в Сибири

    Тело школьницы обнаружили у жилого дома в Подмосковье

    Российские артиллеристы уничтожили американскую гаубицу под Херсоном

    Таблетки от изжоги оказались способны повысить риск развития слабоумия

    Следователи завели дело из-за гибели восьми человек в ДТП в российском регионе

    Украинские военные атаковали с дрона спиртобазу в Курской области

    Каршеринг внесет изменение в сервис после инцидента с ребенком и шприцем в авто

    Стало известно об ударах по скоплению украинских войск в районе Орехова

    Раскрыта причина взрыва газа в подмосковной пятиэтажке

    В России появились в продаже уникальные квартиры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости